Asfalt ağlayacak! Yeni Porsche Panerama görücüye çıktı
Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Porsche, sedan modeli Panerama'nın 3. neslini tanıttı. Yeni Panerama, teknoloji ve performans olarak daha güçlü.
Porsche, lükse sedan modeli Panamera'nın 3. neslini tanıttı.
Dış tasarımda genel formunu kuruyan Panamera'nın ön tarafında en dikkat çeken değişim büyük hava girişleri ve standart olarak sunulan matrix LED farlar.
Far başına 32.000'den fazla piksele sahip yüksek çözünürlüklü HD Matrix LED aydınlatma sistemi ise opsiyonel olarak sunuluyor. Özel şerit aydınlatma gibi özelliği olan verisyonun aydınlatma aralığı 600 metreye kadar çıkıyor.
Arka tarafta ise aynı yapı neredeyse tamamen korunmuş. Boydan boya uzanan ince ışık barı ve altında gizli Porsche yazısı yine yerinde.
Yeni Panamera, Taycan veya yeni Cayenne gibi çok daha teknolojik dokunmatik ekranlara ve tuşlara geçiş yapıyor. Adeta her yeri ekranlarla donatılan kabinde 12.6 inçlik dijital gösterge paneli, multimedya ekranı ve 10.9 inçlik opsiyonel yolcu ekranı yer alıyor.