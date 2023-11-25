Asfalt ağlayacak! Yeni Porsche Panerama görücüye çıktı

Yeni Panamera, Taycan veya yeni Cayenne gibi çok daha teknolojik dokunmatik ekranlara ve tuşlara geçiş yapıyor. Adeta her yeri ekranlarla donatılan kabinde 12.6 inçlik dijital gösterge paneli, multimedya ekranı ve 10.9 inçlik opsiyonel yolcu ekranı yer alıyor.