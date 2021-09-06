Asfaltın tozunu attıracak! Seat'tan ''süper'' otomobil: UrbanRebel!
CUPRA, radikal bir tasarıma sahip konsept otomobili UrbanRebel’i tanıttı. Otomobil markanın 2025 yılında pazara sunacağı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilin tasarım dili hakkında da ipuçları veriyor.
CUPRA konsept otomobili UrbanRebel ile şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobillere radikal bir yorum getiriyor.
Markanın gelecekteki tasarım dili hakkında ipuçları veren otomobil, Münih’te hizmete girecek yeni CUPRA City Garage açılışı öncesi, IAA Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.
CUPRA CEO’su Wayne Griffiths, “CUPRA UrbanRebel Konsept, şirketimizin 2025 yılında pazara sunmayı planladığı şehir içi kullanıma uygun elektrikli otomobilimizin radikal bir yorumu. Bu konsept gelecekteki tasarım dilimizi yansıtıyor. Bu otomobil yalnızca şirketimiz için değil aynı zamanda Volkswagen Grup için de anahtar bir stratejik proje, çünkü amacımız grup markaları için Martorell’de yılda 500 binden fazla kentsel elektrikli otomobil üretmek” dedi.
CUPRA UrbanRebel Konsept, toplam 4,080mm uzunluk, 1,795mm genişlik ve 1,444mm yüksekliğe sahip yarışçı görünümüyle dikkat çekiyor.