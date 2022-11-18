Asfaltların en hızlısı ''araziye'' daldı! Sıradan SUV'lara meydan okuyor!

Yeni Porsche 911 Dakar, otoyolda olduğu kadar arazide de konforlu. Sadece 2 bin 500 adetle sınırlı bu özel model; Porsche 911 konseptinde neredeyse hiçbir sınır olmadığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Porsche'nin 1984 Paris-Dakar Rallisinde kazandığı ilk büyük zaferi de anımsatıyor.