Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı Cadillac marka otomobil, 5 yıl süren restorasyonun ardından sergilendiği Anıtkabir'de, dış etkilere karşı özel camekan içinde korunuyor.
Atatürk'ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı özel üretim Cadillac marka otomobilin aslına uygun şekilde restorasyonu yapılmak üzere Antika Otomobil Federasyonu ile iş birliği yapıldı.
Anıtkabir'deki 23 Nisan Kulesi'nden sökülüp çıkartılan otomobil, 2018'de restorasyon için İstanbul'a götürüldü. Eksik parçaları Amerika'dan getirilen aracın, iç döşemesi de yeniden üretildi. Restorasyon çalışması Anıtkabir Komutanlığı tarafından güvenlik kamerasıyla Ankara'dan anlık takip edilen araç, 5 yıl sonra yeniden Anıtkabir'e getirildi. Aslına uygun restore edilen araç, 23 Mart'tan itibaren yeniden Anıtkabir'de sergilenmeye başlandı.
23 Nisan Kulesi'nde sergilenen otomobil, özel korumalı camekan içerisinde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, otomobile yoğun ilgi gösterdi. Otomobilin içinde bulunduğu camekan, kendine özel iklimlendirmeye sahip.
Sıcaklık ve nemin belli bir seviyede tutulduğu camekanın içi sürekli kontrol edilerek otomobilin ömrünün olabildiğince uzaması sağlanıyor. Camlı bölme ile ziyaretçilerin araca dokunması veya yaklaşması da engelleniyor.