Audi ''e-tron çağı''nda merakla beklenen aracını Türkiye'de satışa sundu
Audi, tamamen elektrikli A6 e-tron modelini Türkiye’de satışa sundu. A6 e-tron 756 km'ye varan menzil, 270 kW'ye kadar hızlı şarj desteği ve dijital iç mekanla geliyor...
Audi, tamamen elektrikli A6 e-tron modelini Türkiye’de satışa sundu. Sportback ve Avant gövde tipleriyle gelen model, Premium Platform Electric (PPE) mimarisi üzerine inşa edildi.
Gelişmiş aerodinamik yapısı, 800 voltluk elektrik altyapısı, yüksek verimlilik sağlayan güç-aktarma sistemleri ve ileri teknolojisiyle dikkat çeken A6 e-tron, markanın elektrikli mobilite vizyonunu yollara taşıyor.
A6 e-tron model ailesi üç motor seçeneği sunuyor: 210 kW (286 HP) gücünde temel versiyon, 270 kW (367 HP) gücündeki performans odaklı seçenek ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli, 315 kW (428 HP) güç ve 855 Nm tork üreten quattro versiyonu.
Tüm varyantlarda 100 kWh brüt (94,9 kWh net) kapasiteli batarya yer alıyor. WLTP normlarına göre Sportback gövde tipinde 756 km, Avant versiyonunda ise 720 km’ye kadar menzil sunuluyor.