Audi ''e-tron çağı''nda merakla beklenen aracını Türkiye'de satışa sundu

A6 e-tron model ailesi üç motor seçeneği sunuyor: 210 kW (286 HP) gücünde temel versiyon, 270 kW (367 HP) gücündeki performans odaklı seçenek ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli, 315 kW (428 HP) güç ve 855 Nm tork üreten quattro versiyonu.