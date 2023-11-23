Avrupa’da sınıfının en çok satan elektrikli otomobili belli oldu

Otomotiv devi SAIC tarafından üretilen köklü İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), elektrikli mobilitede yenilikçi yaklaşımı ve yüksek teknolojiye sahip modelleriyle dünya çapında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Markanın C segmentindeki elektrikli modeli MG4 Electric ile yakaladığı ivme, satış rakamlarında da kendini belli ediyor. Dünyanın önde gelen otomotiv bilgi platformlarından Marklines’ın açıkladığı verilere göre MG4 Electric, ilk 9 aylık dönemde Avrupa’da 51 bin 660 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu satış performansıyla MG4 Electric, Avrupa’da sınıfının en çok satan elektrikli otomobili oldu.