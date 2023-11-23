Avrupa’da sınıfının en çok satan elektrikli otomobili belli oldu
Türkiye'de 80 bin TL takas desteği ve yüzde 0,59 kredi avantajıyla satışta olan, 577 km menzilli MG4 Electric, Avrupa'da ilk 9 aylık dönemde 51 bin 660 adetlik satış rakamına ulaşarak Avrupa’da sınıfının en çok satılan elektrikli otomobili oldu.
Elektrikli mobiliteye yaptığı yatırımlar ve yüksek teknolojili üretim gücüyle dikkat çeken MG, yenilikçi modelleriyle tüketicilerin tercihi olmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen otomotiv bilgi platformlarından Marklines’ın açıkladığı verilere göre MG4 Electric, ilk 9 aylık dönemde 51 bin 660 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu satış performansıyla MG4 Electric, elektrikli C segmentinde bulunan 14 model arasında yüzde 25 pazar payına ulaşarak İngiltere ve Türkiye’nin dâhil olduğu tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok satılan model oldu.
577 kilometreye varan menziliyle öne çıkan MG4 Electric, sahip olduğu ısı pompası teknolojisiyle soğuk hava şartlarında bile tam performans sağlıyor. Bu kapsamda Ecobest Challenge testlerini yüzde 94,25’lik menzil verimliliğiyle tamamlayan MG4 Electric, en verimli modellerin başında geliyor. 1 milyon 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan MG4 Electric’e sahip olmak isteyenler için 80 bin TL takas desteği ve kasım ayına özel 0,59 faizli kredi avantajı sunuluyor.
Otomotiv devi SAIC tarafından üretilen köklü İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), elektrikli mobilitede yenilikçi yaklaşımı ve yüksek teknolojiye sahip modelleriyle dünya çapında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Markanın C segmentindeki elektrikli modeli MG4 Electric ile yakaladığı ivme, satış rakamlarında da kendini belli ediyor. Dünyanın önde gelen otomotiv bilgi platformlarından Marklines’ın açıkladığı verilere göre MG4 Electric, ilk 9 aylık dönemde Avrupa’da 51 bin 660 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu satış performansıyla MG4 Electric, Avrupa’da sınıfının en çok satan elektrikli otomobili oldu.
MG4 Electric yılın ilk 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği 50 bin adedin üzerindeki satışla, elektrikli C segmentinde bulunan 14 model arasında yüzde 25 pazar payına ulaştı, İngiltere ve Türkiye’nin dahil olduğu tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok satılan model oldu. Euro NCAP’tan aldığı 5 yıldızla güvenliğini kanıtlayan MG4 Electric; yüzde 50-50 ağırlık oranı, farklı yol koşullarına uygun 5 farklı sürüş modu ve arkadan itişli yapısıyla da yüksek sürüş keyfini garanti ediyor.