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  3. 13 Ocak 2020 10:41

Baba yadigarı 1996 model aracını bu hale getirdi

Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model ‘Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi.

Baba yadigarı 1996 model aracını bu hale getirdi

Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model ‘Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi.

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Baba yadigarı 1996 model aracını bu hale getirdi

Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı.

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Baba yadigarı 1996 model aracını bu hale getirdi

Pendik'te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model ‘Kartal' marka otomobili eşsiz bir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı.

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Baba yadigarı 1996 model aracını bu hale getirdi

Taşçı ve arkadaşları, binek araç olan otomobillerini 4x4 cipe çevirdi.

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