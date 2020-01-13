Baba yadigarı 1996 model aracını bu hale getirdi
Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model ‘Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi.
Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model ‘Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi.
Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı.
Pendik'te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model ‘Kartal' marka otomobili eşsiz bir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı.