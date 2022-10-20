Bakan Varank'tan TOGG açıklaması: Uygun fiyat için gerekli adımları attık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG'a yoğun ilgi olduğunu söyledi. Bakan Varank, TOGG'un fiyatı için de ''Elektrikli otomobillerin ÖTV oranını yüzde 10’a kadar düşürdük. Daha uygun maliyetle alınması için gerekli adımları attık.'' dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fiyatına ilişkin ipuçları verdi. Bakan Varank, C segment SUV benzinli ve dizel araçlarla rekabet edecek fiyatlardan satışa çıkacağını söyledi.
Bakan Varank Togg almak isteyenler için "C segment SUV, benzinli, dizel araçlara bakabilirler. Bunların fiyatlarıyla Togg da bu fiyattan piyasaya çıkacakmış diyebilirler. Maliyet hesaplarıyla ilgili husus, şirket karar verecek" dedi.
Togg'a büyük ilgi olduğunu belirten Bakan Varank, bankaların da elini taşın altına koymak için çalıştığını ancak bunun için henüz erken olduğunu belirtti.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
C segment SUV araçla piyasaya çıkacağız. C segment SUV, benzinli, dizel araçlara bakabilirler. Bunların fiyatlarıyla Togg da bu fiyattan piyasaya çıkacakmış diyebilirler. Maliyet hesaplarıyla ilgili husus, şirket karar verecek. C segment SUV araç ama C segment araçtan kaliteli özellikleri olan araç. Rakip olarak hangi aracı görüyorlarsa o fiyat politikasından fiyata girmiş olacaklar. Mart’ta satışa çıkacak araç için şu fiyattan satışa çıkacak diye bir söylem yok. Bu bir teknolojik ürün.