Bakan Varank'tan TOGG açıklaması: Uygun fiyat için gerekli adımları attık

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

C segment SUV araçla piyasaya çıkacağız. C segment SUV, benzinli, dizel araçlara bakabilirler. Bunların fiyatlarıyla Togg da bu fiyattan piyasaya çıkacakmış diyebilirler. Maliyet hesaplarıyla ilgili husus, şirket karar verecek. C segment SUV araç ama C segment araçtan kaliteli özellikleri olan araç. Rakip olarak hangi aracı görüyorlarsa o fiyat politikasından fiyata girmiş olacaklar. Mart’ta satışa çıkacak araç için şu fiyattan satışa çıkacak diye bir söylem yok. Bu bir teknolojik ürün.