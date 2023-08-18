Bakanlardan Togg üretim tesisine ziyaret

'BU YIL 28 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK'

Togg için 177 bin ön talep gerçekleştiğini söyleyen Bakan Kacır, "Bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek. Önümüzdeki yıl bu sayı yaklaşık 2,5 katına çıkacak. Dolayısıyla ocak ayından itibaren taleplere cevap vermek üzere burada artan üretim imkanları harekete geçirilmiş olacak. Yeter ki milletimiz, vatandaşımız milli markamıza sahip çıksın. Burada çok kabiliyetli bir ekip var. Dünyanın pek çok şirketinden tecrübe kazanmış ve bugün milli markamıza hizmet etmekte olan çok değerli takım arkadaşlarımız var. İnanıyorum ki onlar üretim düzeyini, bu fabrikanın nihai kapasitesi yıllık 175 bin araç, o nihai kapasiteyi en hızlı şekilde çıkaracaklar" diye konuştu.