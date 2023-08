Bakanlardan Togg üretim tesisine ziyaret

Bakan Kacır, 2020 yılında fabrikanın temelinin atıldığını ve kısa zamanda üretim sürecinin başladığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına, milli ve akıllı otomobilimizin üretimi ile adım atmış olduk. Artık seri üretim süreci devam ediyor. Her ay, her hafta, her gün üretim düzeyi yükseliyor. Burada Türk sanayisinin üreten gücünün geldiği seviyeye hep birlikte şahitlik ettik. Türkiye artık çok yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ve Ar- Ge barındıran endüstri ürünlerini milli imkanlarıyla üretebilen bir ülke olma noktasına geldi" ifadelerini kullandı.