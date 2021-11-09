Bakanlık'tan ucuza araç satışı! Fiyatları 52 bin TL'den başlıyor

Döviz kurundaki artış, çip krizi ve pandeminin etkisiyle ülkemizde sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatları yükselirken vatandaşlar alternatif aramaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan otomobiller piyasa fiyatına göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.

İşte o otomobiller: