Bakanlık'tan ucuza araç satışı! Fiyatları 52 bin TL'den başlıyor
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan araçları uygun fiyattan satışa çıkarıyor. Genelde yabancı plakalı olan araçlar Türk plakası alındıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.
Döviz kurundaki artış, çip krizi ve pandeminin etkisiyle ülkemizde sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatları yükselirken vatandaşlar alternatif aramaya devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan otomobiller piyasa fiyatına göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.
İşte o otomobiller:
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2000 model Lıncoln Town Car
İhale başlangıç bedeli: 375 bin lira
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2005 model Ford Mustang
İhale başlangıç bedeli: 349 bin 500 lira
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2009 model Mercedes Benz E250 CDI
İhale başlangıç bedeli: 266 bin 325 lira
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