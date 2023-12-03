Baştan aşağı yenilenen Dacia Duster'da hibrit motor sürprizi
Yeni Dacia Duster dizel motoru tarihe gömüyor. Üçüncü nesil Duster, yepyeni bir tasarım ve hibrit motor alternatifleriyle yollara çıkacak. Duster'da ayrıca dikkat çekici birçok yenilik de yer alıyor. Bahadır Bektaş'ın haberi....
Dacia'nın başarılı SUV modeli Duster'ın ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek üçüncü nesli gün ışığına çıktı. Markanın Bigster konseptinden belirgin izlere rastladığımız yepyeni bir tasarıma sahip olan Duster, artık daha sert ve iddialı bir görünüm sunuyor. Her ne kadar yüksekliği 3 cm kadar azalmış olsa da, hemen hemen aynı kalan uzunluğuyla benzer boyutlar sunmaya devam eden araç, buna karşılık 472 litrelik hacimle daha geniş bir bagaja sahip.
Dış tasarımındaki sert hatları kabininde de devam ettiren Duster, yeni teknolojilere de ev sahipliği yapıyor. Üst donanım paketlerinde 10.1 inçlik multimedya ünitesi sunan araç, ayrıca ilk kez dijital gösterge opsiyonuna da kavuşmuş. Duster pratikliği de ön planda tutuyor. Bunun için araçta YouClip adı verilen sabitleme noktalarına yer verilmiş.
Duster, üç farklı motor seçeneğiyle üretilecek. 100 beygir gücünde 1.6 litrelik LPG'li ECO-G ünite baz seçenek olarak sunulacak. Bu versiyon 50 litrelik yakıt deposuna ek olarak 50 litrelik LPG tankıyla 1300 km'ye varan menzil vaat ediyor.
Yeni Duster'da ayrıca 130 beygirlik 1.2 litre hacimli 48V hafif-hibrit ve 140 beygir gücünde 1.5 litrelik tam hibrit motorlar da yer alacak. Renault Clio ve Captur'un yanı sıra Dacia Jogger'da da kullanılan E-TECH tam hibrit teknolojisine sahip "HYBRID 140" motor seçeneğini Duster'daki en önemli yenilik olarak gösterebiliriz.