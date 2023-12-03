Baştan aşağı yenilenen Dacia Duster'da hibrit motor sürprizi

Dacia'nın başarılı SUV modeli Duster'ın ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek üçüncü nesli gün ışığına çıktı. Markanın Bigster konseptinden belirgin izlere rastladığımız yepyeni bir tasarıma sahip olan Duster, artık daha sert ve iddialı bir görünüm sunuyor. Her ne kadar yüksekliği 3 cm kadar azalmış olsa da, hemen hemen aynı kalan uzunluğuyla benzer boyutlar sunmaya devam eden araç, buna karşılık 472 litrelik hacimle daha geniş bir bagaja sahip.