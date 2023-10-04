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Baştan aşağı yenilenen SUV: Skoda Kodiaq görücüye çıktı

Skoda yenilenen SUV modeli Kodiaq'ı görücüye çıkarttı. İşte Skoda Kodiaq'ın öne çıkan özellikleri...

Baştan aşağı yenilenen SUV: Skoda Kodiaq görücüye çıktı - Resim: 1

Çekya merkezli otomobil devi Skoda, yeni Kodiaq'ın örtüsünü kaldırdı. 2024 Skoda Kodiaq yeni dış tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor. 

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Baştan aşağı yenilenen SUV: Skoda Kodiaq görücüye çıktı - Resim: 2

Her geçen gün daha da büyüyen SUV'lar arasında yerini alan yeni Skoda Kodiaq'ın uzunluğu 4758 mm (+61 mm), genişliği 1864 mm, yüksekliği 1659 mm, aks mesafesi 2791 mm.

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Baştan aşağı yenilenen SUV: Skoda Kodiaq görücüye çıktı - Resim: 3

Yeni Kodiaq'ın 5 ve 7 koltuklu versiyonları bulunuyor. 

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Baştan aşağı yenilenen SUV: Skoda Kodiaq görücüye çıktı - Resim: 4

5 koltuklu modelde bagaj hacmi 75 litre artışla 910 litreye çıkarıldı. 

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