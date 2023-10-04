Baştan aşağı yenilenen SUV: Skoda Kodiaq görücüye çıktı
Skoda yenilenen SUV modeli Kodiaq'ı görücüye çıkarttı. İşte Skoda Kodiaq'ın öne çıkan özellikleri...
Çekya merkezli otomobil devi Skoda, yeni Kodiaq'ın örtüsünü kaldırdı. 2024 Skoda Kodiaq yeni dış tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor.
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Her geçen gün daha da büyüyen SUV'lar arasında yerini alan yeni Skoda Kodiaq'ın uzunluğu 4758 mm (+61 mm), genişliği 1864 mm, yüksekliği 1659 mm, aks mesafesi 2791 mm.
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Yeni Kodiaq'ın 5 ve 7 koltuklu versiyonları bulunuyor.
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5 koltuklu modelde bagaj hacmi 75 litre artışla 910 litreye çıkarıldı.
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