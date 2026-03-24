Baştan aşağı yenilenen Volkswagen T-Roc Türkiye'de... Kampanyalı fiyatı olay oldu!
Volkswagen’in kompakt SUV segmentindeki temsilcisi T-Roc, ikinci nesliyle Türkiye’de! Yenilenen tasarımı, 150 HP’lik 1.5 eTSI hafif hibrit motoru ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çeken model; Life, Style ve R-Line donanımlarıyla satışa sunuldu. Yeni T-Roc; artan bagaj hacmi, dijital kokpiti ve sürdürülebilir malzeme kullanımıyla fark yaratırken lansmana özel fiyat avantajıyla dikkat çekiyor.
Volkswagen’in en başarılı SUV modellerinden biri olan T-Roc, ikinci nesliyle Türkiye pazarındaki yerini aldı. Tasarım, teknoloji ve verimlilik alanlarında devrim niteliğinde güncellemeler sunan model, aerodinamik yapısıyla da dikkat çekiyor. 0,29 Cd sürtünme katsayısına ulaşan araç, önceki nesle göre %10 daha verimli bir sürüş vaat ediyor.
Yeni T-Roc’un kalbinde 48 volt hafif hibrit (eTSI) teknolojisine sahip 1.5 litrelik turbo beslemeli motor yer alıyor. 150 HP güç üreten bu ünite, 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş.
Rejeneratif frenleme sayesinde depolanan enerji, ihtiyaç anında 18 HP ek güç ve 56 Nm tork desteği sağlıyor. Ayrıca Aktif Silindir Yönetimi (ACTPlus) sayesinde 100 kilometrede 0,5 litreye varan yakıt tasarrufu mümkün hale geliyor.
Önceki nesle göre 12,2 cm uzayan gövde ve 2,8 cm genişleyen aks mesafesi, iç mekanda ferah bir yaşam alanı sunuyor.