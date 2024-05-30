Bayiden sıfır aldığı aracı ekspertize götürdü; hayatının şokunu yaşadı

Yapılan incelemede aracın sol ön çamurluğunun boyalı olduğunun tespit edilmesi üzerine alıcı aracı almaktan vazgeçti. Aldığı bayiye başvuran Y., yapılan kontrollerde "Sizin aracınız fabrikada boyanmış. Bu da değer kaybına yol açıyor ve 35 bin lira size ödeme yapalım" cevabını aldı.