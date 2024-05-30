Bayiden sıfır aldığı aracı ekspertize götürdü; hayatının şokunu yaşadı
Mersin'de bayiden sıfır cip satın alan bir vatandaş, 7 ay sonra aracını satmaya karar verince ekspertize götürdü. Aracının boyalı olduğunu öğrenen şahıs, olayı yargıya taşıdı.
Kaynak: İHA
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Adana'da yaşayan 43 yaşındaki M.Ü.Y., geçen sene ağustos ayında Mersin'de bir bayiden 1 milyon 670 bin lira karşılığında Peugeot marka sıfır kilometre cip satın aldı. Aracını mart ayında satmak için ilana koyan Y., bir alıcıyla anlaştı ve ekspertize gitti.
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Yapılan incelemede aracın sol ön çamurluğunun boyalı olduğunun tespit edilmesi üzerine alıcı aracı almaktan vazgeçti. Aldığı bayiye başvuran Y., yapılan kontrollerde "Sizin aracınız fabrikada boyanmış. Bu da değer kaybına yol açıyor ve 35 bin lira size ödeme yapalım" cevabını aldı.
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Bunu kabul etmeyip aracının sıfırıyla değiştirilmesini talep eden M.Ü.Y., teklifinin kabul edilmemesi üzerine avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.
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