Bayramda araç kiralayacaklar bu tuzağa dikkat!

"KAPORA ALIYORLAR YA DA SENET İMZALATIYORLAR"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kurumsal araç firmalarına ait internet sitelerine benzer, sahte araç kiralama sitelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Oto kiralama dolandırıcılarının tuzağına düşmeyin. Önümüz bayram, talep arttı herkes otomobil kiralamak istiyor. İşte bu noktada tüketiciler genellikle internet ortamında yaptıkları aramada ucuz fiyatlı otomobil gördükleri zaman bunu kiralamak istiyorlar. Bu noktada iki tür mağduriyet söz konusu oluyor. Birinci yöntem ile tüketici dolandırılıyor, kiralayacağı araç fotoğraflarla kendisine cazip gösterilip kapora alınıyor. Vatandaş kaporayı gönderdikten sonra karşı taraf kapı duvar telefonunu da engelliyor, ulaşmak mümkün olmuyor. İkinci yöntem ise, her kiralama şirketinin yaptırdığı gibi ya kredi kartı bilgilerini alıyorlar ya da senet imzalatıyorlar. Nedenini sorduğunuzda size 'Trafik cezası gelebilir, otoyol köprü geçiş ücretleri gelebilir veya araçla kaza yapabilirsin, kendimizi güvenceye almak zorundayız' diyorlar. İşte bu noktada tüketici çok dikkatli olmalı. Bu tehlikeden korunmak için öncelikle araç kiralayacakları firma hakkında araştırma yapsınlar. İnternet çağındayız kolayca bulabilirler. İkinci adımda ise, aracı kiralarken 4 cepheden fotoğrafı çeksin. Sözleşmeye de herhangi bir hasar varsa onu not olarak düşsün. Örneğin sol arka tamponda çizik ya da çamurlukta çizik gibi notlar düşsün. Düşsün ki kendisi mağdur olmasın. Aracı teslim ederken yine fotoğrafı çekilmeli. 'Araç verildiği gibi hasarsız teslim edilmiştir' notunu da düşerse risklerden korunabilir" dedi.