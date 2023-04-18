Bayramda araç kiralayacaklar bu tuzağa dikkat!
Ramazan Bayramı'nda araç kiralamak isteyenler, uygun araç kiralama şirketleri aramaya başlarken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otomobil kiralamak için şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Vatandaşları bekleyen tehlike ise araç kiralama dolandırıcılığı. Buna bir örnek ise Başakşehir'de yaşandı.
Bir araç firmasından araç kiralayan vatandaşlara 5 yıl sonra tebligat geldi. Araç kiralarken senet imzalayan vatandaşlar yıllar sonra binlerce lira borçlu olduklarını öğrendi. İddiaya göre firma, mağdurlara sözleşmeyi imzalatırken alta da senet koydu. Firma sahibi ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Onlarca kişi, 5 yıl önce kiraladıkları araçlar yüzünden icralık olurken,
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bayram öncesinde aynı dolandırıcılık yöntemine karşı tüketicileri uyardı.
"KAPORA ALIYORLAR YA DA SENET İMZALATIYORLAR"
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kurumsal araç firmalarına ait internet sitelerine benzer, sahte araç kiralama sitelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Oto kiralama dolandırıcılarının tuzağına düşmeyin. Önümüz bayram, talep arttı herkes otomobil kiralamak istiyor. İşte bu noktada tüketiciler genellikle internet ortamında yaptıkları aramada ucuz fiyatlı otomobil gördükleri zaman bunu kiralamak istiyorlar. Bu noktada iki tür mağduriyet söz konusu oluyor. Birinci yöntem ile tüketici dolandırılıyor, kiralayacağı araç fotoğraflarla kendisine cazip gösterilip kapora alınıyor. Vatandaş kaporayı gönderdikten sonra karşı taraf kapı duvar telefonunu da engelliyor, ulaşmak mümkün olmuyor. İkinci yöntem ise, her kiralama şirketinin yaptırdığı gibi ya kredi kartı bilgilerini alıyorlar ya da senet imzalatıyorlar. Nedenini sorduğunuzda size 'Trafik cezası gelebilir, otoyol köprü geçiş ücretleri gelebilir veya araçla kaza yapabilirsin, kendimizi güvenceye almak zorundayız' diyorlar. İşte bu noktada tüketici çok dikkatli olmalı. Bu tehlikeden korunmak için öncelikle araç kiralayacakları firma hakkında araştırma yapsınlar. İnternet çağındayız kolayca bulabilirler. İkinci adımda ise, aracı kiralarken 4 cepheden fotoğrafı çeksin. Sözleşmeye de herhangi bir hasar varsa onu not olarak düşsün. Örneğin sol arka tamponda çizik ya da çamurlukta çizik gibi notlar düşsün. Düşsün ki kendisi mağdur olmasın. Aracı teslim ederken yine fotoğrafı çekilmeli. 'Araç verildiği gibi hasarsız teslim edilmiştir' notunu da düşerse risklerden korunabilir" dedi.