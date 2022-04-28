Bayramda aracıyla yola çıkacaklar dikkat: Bu kontrolleri yapmadan asla yola çıkmayın
Ramazan bayramı öncesi özellikle uzun yolculuğa çıkacak olanların yolculuk öncesinde araç bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. İşte bayram yolculuğu öncesi yapılması gereken araç bakım ve kontrolleri..
Ramazan bayramında uzun yolculuğa çıkacak olan vatandaşların yolculuk öncesi araçlarının bakımını yaptırmaları yaşanacak kazalara ya da tehlikelere karşı büyük önem taşıyor. Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde binlerce insan bayram tatili için yola çıkacak. Bayramda aracıyla yola çıkacaklar dikkat! Araçlarınızın bakımını yaptırmadan yola çıkmayın. Peki, nedir bu bakımlar? İşte, bayram yolculuğu öncesi araç bakım ve kontrolleri...
1. Aracınızın lastiklerini kontrol edin. Araç lastiğiniz 5 yıldan daha eski ise mutlaka yenisi ile değiştirin. Lastiklerde kullanıldıkça havanın etkisiyle baloncuklar oluşur, bundan dolayı lastik değiştirmek oldukça önemlidir.
2. Aracınızın rot-balans ayarlarını yaptırın. Ön takımda eğer varsa boşluklar, aks ve salıncak gibi yapıları kontrol edin.
3. Aracınızın amortisör ve süspansiyon sistemlerine bakın. Aracınızın amortisrleri patlaksa bu araşça vuruntu, savrulma ve kaymalara neden olabilir.