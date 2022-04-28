Bayramda aracıyla yola çıkacaklar dikkat: Bu kontrolleri yapmadan asla yola çıkmayın

Ramazan bayramında uzun yolculuğa çıkacak olan vatandaşların yolculuk öncesi araçlarının bakımını yaptırmaları yaşanacak kazalara ya da tehlikelere karşı büyük önem taşıyor. Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde binlerce insan bayram tatili için yola çıkacak. Bayramda aracıyla yola çıkacaklar dikkat! Araçlarınızın bakımını yaptırmadan yola çıkmayın. Peki, nedir bu bakımlar? İşte, bayram yolculuğu öncesi araç bakım ve kontrolleri...