Benzin ve dizel araçlar tarih oluyor! Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Avrupa'da 2035 yılı itibariyle benzinli ve dizel motorlu araçlar tarih oluyor. AB ülkelerinin yaptığı bu anlaşma, Türkiye'nin otomotiv ihracatını da etkileyecek. AB'nin en fazla araç ithalatı yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu belirten TAYSAD Başkanı Albert Saydam, ''Eğer AB’nin bu son kararına uygun araçlar üretmezsek, birincilik konumumuzu kaybedeceğiz'' dedi.
Almanya’nın e-yakıt önerisini kabul eden Avrupa Birliği, 2035 itibarıyla karbon nötr olmayan araçların satışını yasaklamak konusunda anlaştı. Buna göre, anılan tarihten itibaren içten yanmalı motorlara sahip araçlar yalnızca karbon nötr yakıtlarla doldurulabilmeleri durumunda yeni olarak kaydedilecek.
Ekonomi gazetesine konuşan TAYSAD Başkanı Albert Saydam, AB’nin bu kararının Türkiye otomotiv sektörüne etkilerinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Bu etkinin olumlu ya da olumsuz olması bizim yapacaklarımıza bağlı” dedi.
2035'TEN İTİBAREN SATIŞLAR SIFIR EMİSYON OLACAK
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenleme, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olmasını gerektiriyordu. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel gibi içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacaktı.
E-YAKIT İÇİN DEĞİŞİKLİK
Başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke, benzinli ve dizel yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine karşı çıkmıştı. Almanya, planı desteklemek için AB'nin e-yakıt olarak bilinen, yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla üretilen sentetik yakıtlarla ilgili muafiyet getirilmesini istemişti. Geçen hafta Avrupa Birliği (AB) ile Almanya arasında 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimi konusundaki anlaşmazlık çözüldü. Böylece 2035'ten sonra içten yanmalı motorlara sahip araçlar yalnızca karbon nötr yakıtlarla doldurulabilmeleri durumunda da yeni olarak kaydedilebilecek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, otomobillere yeni karbon standartları getirecek düzenlemenin en kısa sürede kabul edilmesi için çalışacaklarını belirterek, Komisyonun gerekli yasal süreçleri tamamlayacağını kaydetti.