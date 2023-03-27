Benzin ve dizel araçlar tarih oluyor! Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Almanya’nın e-yakıt önerisini kabul eden Avrupa Birliği, 2035 itibarıyla karbon nötr olmayan araçların satışını yasaklamak konusunda anlaştı. Buna göre, anılan tarihten itibaren içten yanmalı motorlara sahip araçlar yalnızca karbon nötr yakıtlarla doldurulabilmeleri durumunda yeni olarak kaydedilecek.

Ekonomi gazetesine konuşan TAYSAD Başkanı Albert Saydam, AB’nin bu kararının Türkiye otomotiv sektörüne etkilerinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Bu etkinin olumlu ya da olumsuz olması bizim yapacaklarımıza bağlı” dedi.