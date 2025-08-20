Bilim kurgu filminden fırlamışa benzeyen aracını tanka çevirdiği aracı trafik polisine takıldı!
Aksaray'da Tofaş Kartal marka aracına ekstra 4 teker ekleyip 8 tekerli yapan ve şasesine ekleme yapıp hem enine hem de boyuna uzatıp önüne yaptığı demir korumayla aracı adeta tanka çeviren sürücü, polis ekiplerince trafikte yakalanınca hem aracı trafikten men edildi hem de ehliyetine el konuldu.
Aksaray'da Tofaş Kartal marka aracı şaselerine ek yaparak hem enine hem de boyuna uzatan, ekstra 4 teker daha takıp 8 tekerli hale getiren ve yaptığı çeşitli eklemeler ile aracı adeta tanka çeviren sürücü sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından Aksaray sokaklarında çıktığı trafikte herkesi şaşırttı.
Milli savunma ve saldırı adı altında yaptığı araca "68 Atak" ismini veren araç sahibi, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiğini iddia ettiği nitrojen çıkışlı, yakıt ikmali olmadan 3 bin kilometre gidebilen, gece görüş kamera sistemine sahip, 350 kilometre hıza ulaşabilen gibi birçok iddialarıyla da herkesi şok etti.
8 tekerli araçla şehir genelinde trafiğe çıkan 48 yaşındaki Fatih M. isimli sürücü giydiği askeri kamuflaj ve bordo beresiyle polis ekiplerine yakalandı.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri araç üzerinde geniş çaplı inceleme yaparken, yapılan incelemelerde aracın karayolları trafik kanununa tamamen aykırı olduğunu tespit etti.