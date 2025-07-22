Bir ayda 1.5 milyon TL'lik fark! ÖTV düzenlemesi otomobil piyasasını altüst etti

ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır pick-up fiyatları da hızla yükseldi. Örneğin, kısa süre önce 2 milyon 960 bin TL olan bir aracın fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 4 milyon 269 bin TL’ye çıktı. 3 milyon 182 bin TL’lik bir başka pick-up ise 4 milyon 589 bin TL’ye yükseldi. Böylece pick-up modelleri, bazı lüks elektrikli SUV’ların fiyatlarını bile geride bıraktı.