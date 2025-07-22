Bir ayda 1.5 milyon TL'lik fark! ÖTV düzenlemesi otomobil piyasasını altüst etti
ÖTV oranlarının yeniden düzenlemesiyle birlikte arazi taşıtı sınıfında olan pick-up fiyatları fırladı. Örneğin geçen ay 2 milyon 960 bin TL olan bir aracın fiyatı 4 milyon 269 bin TL’ye çıktı.
Meclis’ten geçen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, otomotiv piyasasında taşları yerinden oynattı. Yeni yasayla birlikte, azami yük kütlesi 3.500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtı sınıfındaki kamyonetlerin (özellikle 4x4 pick-up’lar) ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Bu sert artış, sıfır araç fiyatlarını yukarı çekerken, ikinci el pick-up piyasasında da adeta patlama yaşandı.
Türkiye gazetesinin haberine göre, düzenlemenin konuşulmaya başlandığı haziran ayında, düşük ÖTV ile yaklaşık 4 bin pick-up satışı gerçekleşti. Bu, Türkiye otomotiv tarihinde bir haziran ayında kaydedilen en yüksek satış rakamı olarak dikkat çekti. O dönemde 2 milyon TL’ye alınan bir aracın bugün ikinci el piyasasında 3,5 milyon TL seviyelerinde listelendiği bildirildi. Araç modeline göre bu fark 2 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.
ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır pick-up fiyatları da hızla yükseldi. Örneğin, kısa süre önce 2 milyon 960 bin TL olan bir aracın fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 4 milyon 269 bin TL’ye çıktı. 3 milyon 182 bin TL’lik bir başka pick-up ise 4 milyon 589 bin TL’ye yükseldi. Böylece pick-up modelleri, bazı lüks elektrikli SUV’ların fiyatlarını bile geride bıraktı.
Bir ayda 1,5 milyon TL'ye varan kazanç
Özellikle haziranda düşük ÖTV ile alınan araçlardan bir ayda 750 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında kazanç sağlandığı belirtiliyor. İlan sitelerinde pick-up segmentindeki ikinci el araç ilanlarının yüzde 150 oranında arttığı görülüyor. Galericiler ve bireysel yatırımcılar araçlarını ilana koyarken, fiyatların bir süre daha yüksek kalacağı ve canlı talep devam ederse daha da yükselebileceği belirtiliyor.
İşte ÖTV düzenlemesi sonrası pick-up fiyatları...