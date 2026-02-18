Bir devrin karanlık sembolü JTM plakalı Beyaz Toros ilan sitesinde satılıkta!
90’lı yılların hafızalara kazınan, faili meçhul cinayetler ve zorla kaybetmelerle özdeşleşen "Beyaz Toros" efsanesi, bir ilan sitesinde yeniden ortaya çıktı. "Bir zamanların sessiz tanığı" başlığıyla satışa sunulan 1993 model araç için istenen astronomik rakam ve araçtaki "Ortadoğu haritası" detayı sosyal medyada tartışma başlattı.
Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir dönem "korkunun simgesi" haline gelen Renault 12 Toros, nam-ı diğer "Beyaz Toros", yıllar sonra bir satış ilanıyla gündemin tam ortasına oturdu.
Faili meçhul cinayetlerle ilişkilendirilen araç, bu kez bir ticaret sitesinde görücüye çıktı.
"Bir zamanların sessiz tanığı" başlığıyla satışta
İlan sitesinde yer alan bilgilere göre, 1993 model olan beyaz renkli araç için tam 1 milyon 58 bin TL fiyat biçildi. Aracın sıradan bir otomobilin çok ötesinde fiyatlandırılması, ilan başlığındaki mesajla birleşince dikkatleri üzerine çekti. İlan sahibi, aracı "Bir zamanların sessiz tanığı" ifadesiyle tanımladı.
Plaka ve ortadoğu haritası detayı
İlanda paylaşılan fotoğraflarda dikkat çeken en çarpıcı detaylardan biri, aracın içinde yer alan Ortadoğu haritası oldu. Ayrıca aracın plakasının “34 JTM 82” olduğu açıkça paylaşıldı. Aracın geçmişte hangi görevlerde kullanıldığına dair resmi bir veri ilanda yer almasa da, kullanılan dil ve semboller doğrudan 90’lı yılların karanlık dönemine atıfta bulunuyor.