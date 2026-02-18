Bir devrin karanlık sembolü JTM plakalı Beyaz Toros ilan sitesinde satılıkta!

Plaka ve ortadoğu haritası detayı

İlanda paylaşılan fotoğraflarda dikkat çeken en çarpıcı detaylardan biri, aracın içinde yer alan Ortadoğu haritası oldu. Ayrıca aracın plakasının “34 JTM 82” olduğu açıkça paylaşıldı. Aracın geçmişte hangi görevlerde kullanıldığına dair resmi bir veri ilanda yer almasa da, kullanılan dil ve semboller doğrudan 90’lı yılların karanlık dönemine atıfta bulunuyor.