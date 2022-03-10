Bir efsaneye, Passat'a veda! Volkswagen en sevilen modelini rafa kaldırıyor
Volkswagen'in Türkiye'de de hala en çok satan modellerinin başında gelen "amiral gemisi" modeline veda vakti geldi. Sedan Passat tarih oluyor...
Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, tamamen SUV araçlara yöneliyor.
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Alman otomotiv devi Volkswagen, sedan araç üretimini yavaş yavaş bırakmaya hazırlanıyor.
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Buna en çok talep gören modeli olan Passat’tan başlayan marka, Volkswagen Passat modellerinin beklenenden de erken zamanda üretimden kalkacağını duyurdu.
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Buna göre şirketin hedefi, SUV sayısını giderek arttırmak ve elektrikli SUV modellerine yönelmek.
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