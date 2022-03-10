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  4. Bir efsanenin sonu! Volkswagen en sevilen modelini rafa kaldırıyor

Bir efsaneye, Passat'a veda! Volkswagen en sevilen modelini rafa kaldırıyor

Volkswagen'in Türkiye'de de hala en çok satan modellerinin başında gelen "amiral gemisi" modeline veda vakti geldi. Sedan Passat tarih oluyor...

Bir efsaneye, Passat'a veda! Volkswagen en sevilen modelini rafa kaldırıyor - Resim: 1

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, tamamen SUV araçlara yöneliyor.

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Bir efsaneye, Passat'a veda! Volkswagen en sevilen modelini rafa kaldırıyor - Resim: 2

Alman otomotiv devi Volkswagen, sedan araç üretimini yavaş yavaş bırakmaya hazırlanıyor.

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Bir efsaneye, Passat'a veda! Volkswagen en sevilen modelini rafa kaldırıyor - Resim: 3

Buna en çok talep gören modeli olan Passat’tan başlayan marka, Volkswagen Passat modellerinin beklenenden de erken zamanda üretimden kalkacağını duyurdu. 

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Bir efsaneye, Passat'a veda! Volkswagen en sevilen modelini rafa kaldırıyor - Resim: 4

Buna göre şirketin hedefi, SUV sayısını giderek arttırmak ve elektrikli SUV modellerine yönelmek.

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