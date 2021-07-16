Bir satanlar bir de almayanlar pişman! Otomobil fiyatlarında dikkat çeken değişim
Otomobil fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında araç sahibi olmak isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Normalleşme sürecinde fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyordu. Ancak böyle olmadı...
CİTROEN:
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel / Fiyatı: 182.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 180.000 TL------ C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 212.500 TL
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DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL------ DACİA/ Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg/ Fiyatı 200.000 TL
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FİAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli/ Fiyatı: 169.900 TL/ Kampanyalı fiyatı 165.900 TL----- 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli/ Fiyatı: 223.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı: 213.900 TL
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FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL------ EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL
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