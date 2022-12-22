Bir ülke daha benzinli ve dizel araçları yasaklıyor
Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2035 yılından itibaren sadece elektrikli binek araçların satılmasına yönelik bir düzenleme yaptı. Resmi olarak yasanın 30 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Kanada, sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla binek araçların tamamını elektrikliye dönüştürmeye hazırlanıyor.
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Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, Kanada’da 2026'dan itibaren bayilerde satılacak olan binek araçların 5’te 1’i, 2035’ten itibaren ise tamamı elektrikli olması hedefleniyor.
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Kanada’da 2030 yılına kadar tüm araç satışların yüzde 60'ını elektrikli araçların oluşturması planlanıyor
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. Yeni düzenlemeye uymayan bayiler, üreticiler veya ithalatçılar ise Kanada Çevre Koruma Yasası uyarınca ceza kesilecek.
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