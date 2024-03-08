BMW'nin biri Coupe diğeri Cabrio 2 yeni yol canavarı Türkiye'de

Yeni BMW 4 Serisi Coupé ve Cabrio'nun dış tasarımlarındaki yeniliklere ek olarak iç mekanlarındaki güncellemeler de dikkat çekiyor. Yeni üç kollu, sportif ve fonksiyonel direksiyon bu farklılıkların başında geliyor. Alt kısmı düz olan yeni direksiyonun hemen arkasında yer alan vites değiştirme kulakçıkları da daha ergonomik olması için yeniden tasarlanmış.