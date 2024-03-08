BMW'nin biri Coupe diğeri Cabrio 2 yeni yol canavarı Türkiye'de
BMW'nin premium Coupé ve Cabrio segmentinde en çok tercih edilen modelleri yenilenerek Türkiye'de satışa sunuldu.
BMW 4 Serisi Coupé ve Cabrio güncellendi. 2023 yılını 1.047 adet ile kapatarak Premium Coupé segmentini %85 pazar payı ile domine eden BMW 4 Serisi Coupé ve BMW 430i xDrive Cabrio Türkiye pazarına özel motoruyla Türkiye'de satışa sunuldu.
Mat renkli çerçeveye sahip Böbrek Izgarası ve ön tampona uygulanmış yeni hava girişleriyle dikkat çeken yeni BMW 4 Serisi Coupé ile Cabrio modellerinin tasarımı, yeni gündüz farı ve Adaptif LED teknolojisine sahip ön aydınlatma grubuyla tamamlanıyor.
BMW M4 CSL’den esinlenen Laserlight tasarımlı göz alıcı stoplar; yeni BMW 420i Coupé M Sport tasarım paketinde ek donanım, Edition M Sport tasarım paketinde ise standart olarak sunuluyor. Yenilenen dış tasarımın en çarpıcı ögelerinden biri konumundaki bu donanım, Yeni BMW 4 Serisi Cabrio modelinde ise standart donanımlar arasında yer alıyor.
Yeni BMW 4 Serisi Coupé ve Cabrio'nun dış tasarımlarındaki yeniliklere ek olarak iç mekanlarındaki güncellemeler de dikkat çekiyor. Yeni üç kollu, sportif ve fonksiyonel direksiyon bu farklılıkların başında geliyor. Alt kısmı düz olan yeni direksiyonun hemen arkasında yer alan vites değiştirme kulakçıkları da daha ergonomik olması için yeniden tasarlanmış.