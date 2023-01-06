BMW'nin renk değiştiren otomobili CES 2023'te ortaya çıktı
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES 2023 devam ediyor. Türkiye'nin otomobili TOGG'un da sahne aldığı CES 2023'te birçok yeni otomobil tanıtıldı. İşte fuara damgasını vuran otomobiller...
Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2023) kapılarını açtı. Elektrikli modeller ve teknolojik yeniliklerin artmasıyla otomotiv devleri de son dönemde fuara büyük ilgi gösteriyor.
Son yıllarda birçok dünya devi marka yeni teknolojilerini ve gelecek modellerinin tanıtımını CES'te yaptı. İşte CES 2023'ün öne çıkan otomotiv teknolojileri...
VOLKSWAGEN'DEN İLK ELEKTRİKLİ SEDAN
Fuar kapsamında ilk tanıtım Volkswagen'den geldi. Kamuflajlı gövdesiyle tanıtılan markanın ilk elektrikli sedanı olarak yollara çıkacak ID. ailesinin yeni üyesi, ID.7 adını aldı.
TOGG YENİDEN CES'TE
Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi ve ön sipariş sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, CES'e bu yıl "Kullanıcı Deneyimiyle Mobiliteyi Yeniden Tanımlamak" başlığı altında katıldıklarını söyledi.
Ayrıca, Togg'un Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren stand alanında ziyaretçiler, duyularını harekete geçiren bir mobilite deneyimine dahil oldu.