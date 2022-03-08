BMW'nin yeni ''şehirlisi'' 2 Active Tourer 2022 için ön satışlar başladı
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer ön siparişe açıldı. Alman otomotiv devinin kullanışlı kompakt MPV modelinin hafif hibrit teknolojili 1.5 litrelik turbo benzinli motora sahip 220i versiyonunun Türkiye satış fiyatı da belli oldu.
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, yüksek kalitedeki standart donanımı ve 170 bg'ye varan* mild hybrid motor gücü ile BMW'nin eşsiz sürüş keyfini vadediyor. 1405 litreye kadar bagaj hacmi ve verimli hareketli aksam ünitesinin yanı sıra modern tasarımı ve muhteşem konforuyla aktif bir yaşam tarzına sahip kişiler için ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor.
Yeni BMW 220i Active Tourer:
Yakıt tüketimi (litre/100 km) (ortalama): 6.5 – 5.9
CO2 emisyonu (g/km) (ortalama): 148 – 133
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer beklentileri fazlasıyla karşılıyor:
Yeni nesil BMW iDrive ve kompakt sınıfında standart olarak sunulmayan pek çok yenilikçi ek teknoloji
Standart olarak sunulan BMW Kavisli Ekran ve BMW Intelligent Personal Assistant, sezgisel ve tam anlamıyla yeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor
MAKSİMUM GÜVENLİK
Aktif Koruma sistemi, özellikle de uzun yolculuklarda daha fazla konfor ve güvenlik sunuyor.
Sistem kapsamında şeride aktif dönüş sağlayan Şerit Terk Uyarısı, Hız Limit Bilgisi, manuel Hız Limiti Asistanı ve ön çarpışma uyarısı yer alıyor.
Geri görüş kamerası ve otomatik fren fonksiyonu ile Park Asistanı, park etmeyi ve manevraları çok daha kolay hale getiriyor.