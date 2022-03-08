BMW'nin yeni ''şehirlisi'' 2 Active Tourer 2022 için ön satışlar başladı

Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, yüksek kalitedeki standart donanımı ve 170 bg'ye varan* mild hybrid motor gücü ile BMW'nin eşsiz sürüş keyfini vadediyor. 1405 litreye kadar bagaj hacmi ve verimli hareketli aksam ünitesinin yanı sıra modern tasarımı ve muhteşem konforuyla aktif bir yaşam tarzına sahip kişiler için ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor.