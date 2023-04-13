Boş arsaya çekilen sıfır otomobiller kafa karıştırdı
İstanbul Başakşehir'de boş bir araziye çekilen sıfır otomobiller görenleri şaşırttı. Polis, araçların ne amaçla koyulduğunu belirlemek için inceleme başlattı.
Başakşehir’de bulunan bir lise önündeki boş araziye geçtiğimiz günlerde gece vakitlerinde getirildiği iddia edilen onlarca aynı marka sıfır otomobil görenleri şaşkına çevirdi.
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Arazi üzerinde yan yana dizilen plakasız ve üzerindeki jelatin kaplamaların durduğu otomobilli otomobili gören vatandaşlar polis ve belediye ekiplerine haber verdi.
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Ekiplerin yaptığı çalışmalarda henüz kimin veya ne amaçlı o araziye bırakıldığı tespit edilemeyen araçlar havadan görüntülendi.
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Öte yandan, mahallede yaşayan vatandaşlar ise araçların stok amacıyla bu noktaya getirildiğini iddia etti.
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