Böyle tutku görülmedi! Otomobillerine adeta bebek gibi bakıyor

"TRİLYON VERSELER SATMAM"

Her iki otomobili farklı araçlarla kıyaslayamayacağını sözlerine ekleyen Şimşek, "Bu benim için bir tutku. Ticari kaygım yok. Araçları satma gibi bir isteğim de yok. Ben para istemiyorum, 1 trilyon lira verseler araçlarımı satmam.