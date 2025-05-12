Bu elektrikli aracı alan bin pişman! Meğer göründüğü gibi değilmiş

XİAOMİ ÖZÜR DİLEDİ

Xiaomi "net olmayan iletişim" için bir özür yayınladı ve karbon fiber kaputun çoğunlukla SU7'nin Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde sürülen ve Ekim ayı sonlarında oldukça geniş bir şekilde tanıtılan sportif versiyonunu kopyalamak için olduğunu söyledi. Henüz yerine getirilmemiş siparişleri geleneksel kaputla değiştirmeyi ya da teslim almış olan müşterilere 20 bin sadakat puanı vermeyi teklif etti.

Ayrıca karbon fiber kaputun aracın ön kısmı için bir miktar havalandırma ve ısı dağılımı sağladığını da ekledi.