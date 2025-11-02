  1. Anasayfa
Diyarbakır’da bir kişi, yolda kalan Fiat Tofaş marka aracı, başka bir aracın kaputunun üzerine oturup ayakları ile ittirdi.

Kaynak: İHA
Bu görüntüleri de, bu çözümü de Türkiye'den başka yerde göremezsiniz - Resim: 1

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken yolda kalan Fiat Tofaş marka aracı bir türlü çalıştıramayan şoför ve içindekiler, buldukları yöntemle hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. 

Bu görüntüleri de, bu çözümü de Türkiye'den başka yerde göremezsiniz - Resim: 2

Başka bir aracın kaputuna oturan bir kişi, bozulan aracı ayakları ile ittirmeye çalıştı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu görüntüleri de, bu çözümü de Türkiye'den başka yerde göremezsiniz - Resim: 3
