Bu kampanyalara bakmadan araç almayın: İşte Eylül ayı otomobil kampanyaları

Eylül ayı sonuna kadar binek, hafif ticari ,araç kiralama ve lastiğe kadar birçok marka avantajlı kampanyaları devreye aldılar.

2021 Ağustos ayında çip krizi nedeniyle tedarik sorunları çıkarmasıyla binek ve hafif ticari araç satışları 60 bin adetin altında kalmıştı. Bu ay otomotiv markaları otomobilden lastiğe, motosiklete kadar birçok kampanya ile devreye girdiler. Çip krizi halen üretimde problemlere yol açarken markalar getirebildikleri modelleri hızla eritiyorlar. Bu ay pazarın yine 60 bin adetler seviyesinde çıkması öngörülüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk dijital otomobil fuarı “AUTO SHOW 2021 MOBILITY” de 13 Eylül’deki medya günüyle devreye girecek. Buraya katılan markalar tüketicilere özel fırsatlar sunmaya hazırlanıyorlar.