Bu kampanyalara bakmadan araç almayın: İşte Eylül ayı otomobil kampanyaları
Eylül ayı sonuna kadar binek, hafif ticari ,araç kiralama ve lastiğe kadar birçok markanın kampanyası devam ediyor.
Eylül ayı sonuna kadar binek, hafif ticari ,araç kiralama ve lastiğe kadar birçok marka avantajlı kampanyaları devreye aldılar.
2021 Ağustos ayında çip krizi nedeniyle tedarik sorunları çıkarmasıyla binek ve hafif ticari araç satışları 60 bin adetin altında kalmıştı. Bu ay otomotiv markaları otomobilden lastiğe, motosiklete kadar birçok kampanya ile devreye girdiler. Çip krizi halen üretimde problemlere yol açarken markalar getirebildikleri modelleri hızla eritiyorlar. Bu ay pazarın yine 60 bin adetler seviyesinde çıkması öngörülüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk dijital otomobil fuarı “AUTO SHOW 2021 MOBILITY” de 13 Eylül’deki medya günüyle devreye girecek. Buraya katılan markalar tüketicilere özel fırsatlar sunmaya hazırlanıyorlar.
Dacia ödemeleri erteliyor
Eylül ayında bir Dacia sahibi olmak isteyenleri kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme fırsatı bekliyor. 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi fırsatını da kapsayan Eylül kampanyasında 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de kullanıcılara sunuluyor. Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonuna 199.000 TL, otomatik şanzımana kavuşan Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonuna ise 229.900 TL’lik cazip fiyatlarla sahip olunabiliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 154 bin 900 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL’den başlayan fiyatlara sahip.
Citroen’de nakit alan kazanacak
Eylül boyunca PSA Finans tarafından sunulan fırsatlar kapsamında Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay %0 faizli kredi imkânına sahip. Nakit alımlarda ise 16 bin TL’ye varan indirimle 406 bin TL’den başlayan fiyatlar devreye girecek. C3’ün seçili modelleri ise 60 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak 181 bin 800 TL’lik başlangıç fiyatıyla tercih edilebilecek. Yeni C3 Aircross SUV model ailesi, 60 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak 233 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla tercih edilebiliyor.
Opel’de SUV’lar avantajlı
Opel, binek ve ticari araç modellerinde Eylül sonuna kadar özel ödeme seçenekleri ve satın alma teklifleri sunuyor. Kampanyalar kapsamında SUV ürün ailesi 227.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel’in hatchback sınıfındaki ı temsilcisi Corsa 189.900 TL’den, D sınıfındaki model Insignia ise 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Opel’in ticari araçlar kampanyası kapsamında Combo Life’ta 12 ay boyunca 0 faizli kredi seçeneği yer alırken, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Zafira Life modellerine ise %0,99 faiz fırsatıyla sahip.