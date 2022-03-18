Bu listeye bakmadan otomobil almayın: İşte en çok satan ikinci el otomobiller
Koronavirüs salgını, çip krizi, Rusya - Ukrayna savaşı derken ikinci el otomobile beklenen indirim bir türlü gelmedi. İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar fiyatların düşmesini bekledi. İşte Mart ayı itibariyle alınabilecek en uygun ikinci el otomobiller ve en çok satan otomobiller.
Motorine de zam üste zam gelmeye başladı. Haliyle bu durum araç fiyatlarına da yansımaya başladı. Mart ayında alınabilecek en en uygun ikinci el otomobiller belli oldu.
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Geçtiğimiz aylarda sıfır araçlardan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) indirilmesine sevinen otomobil alıcıları sıfır araç fiyatlarına yönelmişti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra oto severler yine hayal kırıklığına uğradı.
İşte 2022 Mart ayına ilişkin alınabilecek en uygun ikinci el otomobil markaları...
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Şubat ayına ilişkin araç satışında Türkiye'de üretilen yerli yapım araçlardan Renault Clio birinciliği kimseye bırakmadı.
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Ardından en çok satan ikinci el otomobil markası Fiat Egea oldu.
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