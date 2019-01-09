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  3. 09 Ocak 2019 19:47

Bu otomobil resmen yürüyor

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'a Hyundai'nin yürüyebilen otomobili damgasını vurdu.

Bu otomobil resmen yürüyor

Otomotiv devinin yeni oyuncağı ilk kez CES 2019 etkinliğinde ortaya çıktı. Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli.

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Bu otomobil resmen yürüyor

Hyundai Elevate, diğer otomobillerden farklı olarak tekerleklerinin üzerinde gitmekten öte 'yürüyebiliyor'!

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Bu otomobil resmen yürüyor

Hyundai, CES 2019 kapsamında dikkatleri üzerine çekecek çok önemli bir hamle yaptı. Özel bir konseptini ilk kez gösteren şirket, ayakları yere basan otomobiliyle geliyor.

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Bu otomobil resmen yürüyor

Ancak bu otomobilin yapılış amacı diğerlerinden oldukça farklı elbette.

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