Bu otomobil resmen yürüyor
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'a Hyundai'nin yürüyebilen otomobili damgasını vurdu.
Otomotiv devinin yeni oyuncağı ilk kez CES 2019 etkinliğinde ortaya çıktı. Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli.
Hyundai Elevate, diğer otomobillerden farklı olarak tekerleklerinin üzerinde gitmekten öte 'yürüyebiliyor'!
Hyundai, CES 2019 kapsamında dikkatleri üzerine çekecek çok önemli bir hamle yaptı. Özel bir konseptini ilk kez gösteren şirket, ayakları yere basan otomobiliyle geliyor.