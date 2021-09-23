Büyük indirim! Fiyatlar güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller..
2021 yılında sıfır otomobil almak isteyenler için fiyatları derledik. İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller...
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
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İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
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VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 216.200 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL
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VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Fiyat 236,400 TL
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