BYD'nin 1.000 km menzilini aşan teknolojik Denza Z9 GT'si sahneye çıktı
Otomobil dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Çinli dev BYD, lüks alt markası Denza ile Avrupa'nın devlerine meydan okuyan, "dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili" ünvanını taşıyan yeni amiral gemisi Z9 GT'yi tanıttı. Tasarımından performansına kadar tam bir "teknoloji üssü" olan araç, özellikle Porsche Taycan ve Audi e-tron GT gibi modellere rakip olarak konumlanıyor.
BYD'nin premium markası Denza, "Z9 GT" modeliyle lüks sedan pazarına iddialı bir giriş yaptı.
1 / 16
BYD, premium sedan segmentindeki yeni kozu Denza Z9 GT'yi Çin'de görücüye çıkardı.
2 / 16
Eski Audi tasarım şefi Wolfgang Egger tarafından kaleme alınan tasarımıyla dikkat çeken araç, hem hızı hem de menziliyle rakiplerine gözdağı veriyor.
3 / 16
Z9 GT, iki farklı motor seçeneğiyle geliyor:
Plug-in Hibrit (PHEV): 2.0 litrelik benzinli motor ve üç elektrikli motorun birleşimiyle toplam 640 kW güç üretiyor.
4 / 16