  4. Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi

BYD'nin 1.000 km menzilini aşan teknolojik Denza Z9 GT'si sahneye çıktı

Otomobil dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Çinli dev BYD, lüks alt markası Denza ile Avrupa'nın devlerine meydan okuyan, "dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili" ünvanını taşıyan yeni amiral gemisi Z9 GT'yi tanıttı. Tasarımından performansına kadar tam bir "teknoloji üssü" olan araç, özellikle Porsche Taycan ve Audi e-tron GT gibi modellere rakip olarak konumlanıyor.

BYD'nin 1.000 km menzilini aşan teknolojik Denza Z9 GT'si sahneye çıktı - Resim: 1

BYD'nin premium markası Denza, "Z9 GT" modeliyle lüks sedan pazarına iddialı bir giriş yaptı.

BYD'nin 1.000 km menzilini aşan teknolojik Denza Z9 GT'si sahneye çıktı - Resim: 2

BYD, premium sedan segmentindeki yeni kozu Denza Z9 GT'yi Çin'de görücüye çıkardı.

BYD'nin 1.000 km menzilini aşan teknolojik Denza Z9 GT'si sahneye çıktı - Resim: 3

Eski Audi tasarım şefi Wolfgang Egger tarafından kaleme alınan tasarımıyla dikkat çeken araç, hem hızı hem de menziliyle rakiplerine gözdağı veriyor. 

BYD'nin 1.000 km menzilini aşan teknolojik Denza Z9 GT'si sahneye çıktı - Resim: 4

Z9 GT, iki farklı motor seçeneğiyle geliyor:

Plug-in Hibrit (PHEV): 2.0 litrelik benzinli motor ve üç elektrikli motorun birleşimiyle toplam 640 kW güç üretiyor. 

