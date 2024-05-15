  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. ''Tesla katili'' BYD'nin elektrikli devi Shark ortaya çıktı

BYD'nin elektrikli devi Shark ortaya çıktı

Dünyanın 1 numaralı elektrikli otomobil üreticisi BYD, plug-in hibrit (PHEV) pickup modelini görücüye çıkardı.

BYD'nin elektrikli devi Shark ortaya çıktı - Resim: 1

Shark, BYD’nin ilk kamyoneti olma özelliğini taşıyor. 5,4 metre uzunluğunda, 1,9 metre genişliğinde ve 1,9 metre yüksekliğindeki boyutuyla Ford Ranger’dan biraz daha büyük bir kasaya yer veriyor. 

1 / 10
BYD'nin elektrikli devi Shark ortaya çıktı - Resim: 2

Shark, her aksta bir tane olmak üzere çift elektrik motorla desteklenen 1.5 litrelik turbo şarjlı motordan güç alıyor.

2 / 10
BYD'nin elektrikli devi Shark ortaya çıktı - Resim: 3

Ön motor 170kW ve 310Nm tork, arka motor ise 150kW ve 340Nm tork üretiyor.

3 / 10
BYD'nin elektrikli devi Shark ortaya çıktı - Resim: 4

430 beygirden beslenen PHEV kamyonet; 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,7 saniyede tamamlayabiliyor.

4 / 10