BYD'nin elektrikli devi Shark ortaya çıktı
Dünyanın 1 numaralı elektrikli otomobil üreticisi BYD, plug-in hibrit (PHEV) pickup modelini görücüye çıkardı.
Shark, BYD’nin ilk kamyoneti olma özelliğini taşıyor. 5,4 metre uzunluğunda, 1,9 metre genişliğinde ve 1,9 metre yüksekliğindeki boyutuyla Ford Ranger’dan biraz daha büyük bir kasaya yer veriyor.
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Shark, her aksta bir tane olmak üzere çift elektrik motorla desteklenen 1.5 litrelik turbo şarjlı motordan güç alıyor.
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Ön motor 170kW ve 310Nm tork, arka motor ise 150kW ve 340Nm tork üretiyor.
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430 beygirden beslenen PHEV kamyonet; 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,7 saniyede tamamlayabiliyor.
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