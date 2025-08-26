BYD'nin elektrikli süper otomobili hız rekoru kırdı

BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang, yeni elektrikli süper otomobili U9 ile dünya rekoru kırdı. Almanya’nın ATP test pistinde yapılan denemede Yangwang U9, 472,41 km/s azami hıza ulaşarak elektrikli araçlar arasında en yüksek hız rekorunu elde etti.