  4. BYD'nin elektrikli süper otomobili hız rekoru kırdı

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Yangwang U9 test aracı, 472,41 km hıza ulaşarak elektrikli araç hız rekorunu kırdı.

BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang, yeni elektrikli süper otomobili U9 ile dünya rekoru kırdı. Almanya’nın ATP test pistinde yapılan denemede Yangwang U9, 472,41 km/s azami hıza ulaşarak elektrikli araçlar arasında en yüksek hız rekorunu elde etti.

25 Şubat 2024’te Çin’de piyasaya sürülen iki koltuklu U9, 1,68 milyon Yuan (234 bin 630 dolar) başlangıç fiyatına sahip. 

Araç, her biri 240 kW tepe gücü sağlayan dört motora sahip olup toplamda 960 kW güç üretiyor.

1288 beygir güç ve 1680 Nm tork üreten motorları sayesinde U9, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,36 saniyede ulaşıyor.

