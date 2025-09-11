BYD'nin en küçük elektriklisi Dolphin modeli için özel kredi kampanyası
Otomobil severler tarafından "Tesla katili" olarak adlandırılan ve kısa bir süre önce Türkiye'de satışa çıkan Çin'in dev elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçilen Dolphin modeli için Türkiye'de yeni bir kredi kampanyası başlattı.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
BYD'nin C segmenti tamamen elektrikli hatchback modeli BYD Dolphin, Autobest tarafından 2024 Avrupa'nın satın alınabilecek en iyi otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) seçilmişti.
1 / 24
2024 yılı Kasım ayında Türkiye'de ilk satışa çıktığında 1.280.000 TL olarak fiyatlandırılan BYD Dolphin'in aradan geçen 10 aylık sürede zamlanmıştı.
2 / 24
Yıl sonu yaklaşırken araç markalarının yeni kampanyalarını açıklaması beklenirken, Çin'in dev elektrikli otomobil üreticisi BYD kampanyalarını erken başlattı.
3 / 24
Çinli otomotiv devi BYD kampanya yapmaya başladı. BYD, 150 bin liraya 12 ay vade, yüzde 0.99 oranında faizle kredi veriyor.
4 / 24