BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı
Çinli otomobil devi BYD'nin, Ferrari'yi andıran tamamen elektrikli spor otomobili görücüye çıktı. U9 adı verilen spor otomobil tasarımı, özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Çinli otomobil devi Build Your Dreams (BYD) şirketinin alt markası olarak piyasaya sürülen "U9" model elektrikli otomobil, "0'dan 100 km'ye 2,36 saniyede çıkıyor" ve azami hızı saatte "309,19 kilometreyi" buluyor.
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Benzer diğer spor otomobiller gibi, U9'un şasisi de dayanıklı olduğu kadar hafif bir malzeme olan "karbon fiberden" imal edilmiş. Araç, bin 300 beygir gücü ve bin 680 Newton/Metre maksimum torka sahip.
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450 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP
960 kW (1.287 hp) güç çıkışlı bir motora sahip olan araç, "450 km menzil sunan" 80 kWh BYD Blade LFP batarya ile donatıldı.
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