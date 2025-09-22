BYD'nin yeni canavarı 496,22 km hızla Dünyanın En Hızlı Seri Üretim Otomobili oldu

YANGWANG U9 Track Edition versiyonuyla elektrikli araçlarda elde ettiği 472,41 km/sa mevcut hız rekorunun yanı sıra, dünyanın en hızlı benzinli otomobilinin yaptığı 490,48 km/sa hızın da üzerine çıkan YANGWANG U9X, 14 Eylül’de Almanya’da gerçekleştirilen testte 496,22 km/sa hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını kazandı.