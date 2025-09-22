BYD'nin yeni canavarı 496,22 km hızla Dünyanın En Hızlı Seri Üretim Otomobili oldu
BYD'nin yeni yol canavarı YANGWANG’ın U9 Xtreme modeli 496,22 km/sa hıza ulaşarak dünyadaki en hızlı seri üretim otomobili olarak kayıtlara geçti.
BYD’nin lüks segment markası YANGWANG’ın en yeni hiper otomobili U9 Xtreme, Almanya’daki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde, yeni bir dünya rekoruna imza attı.
BYD’nin mühendislikteki bu modern dönüm noktası, rakipsiz güç ve hızı sıfır emisyonla birleştirerek elektrikli mobilite alanında yeni bir dönemin kapılarını açtı.
YANGWANG U9 Track Edition versiyonuyla elektrikli araçlarda elde ettiği 472,41 km/sa mevcut hız rekorunun yanı sıra, dünyanın en hızlı benzinli otomobilinin yaptığı 490,48 km/sa hızın da üzerine çıkan YANGWANG U9X, 14 Eylül’de Almanya’da gerçekleştirilen testte 496,22 km/sa hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını kazandı.
Başlangıçta U9 Track/Special Edition adıyla bilinen ve üretim versiyonunda YANGWANG U9 Xtreme (U9X) olarak adlandırılan model, Çin’de satışta olan U9’un teknik altyapısını temel alıyor ancak bir dizi kritik yenilikle zirveye taşınıyor.