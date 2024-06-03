Chery'nin 1.000 km menzilli elektrikli sedanı Arrizo 8 Phev Türkiye'ye geliyor

ARRIZO 8 PHEV, daha yüksek çekiş gücü, daha yumuşak vites geçişleri ve üstün sürüş deneyimi sunan üçüncü nesil DHT150 şanzıman sistemi ile donatılıyor. Tek oranlı tasarımı ile 2. ve 3. vitesler arasındaki sarsıntıyı ortadan kaldırarak her zaman hızlı vites değişimi ve yumuşak bir hızlanma etkisi sağlıyor. Sistem ayrıca araç hızlı tepki süreleri sağlayan entegre yazılım tasarımına sahip bir dört çekirdekli MCU kullanıyor. ARRIZO 8 PHEV, ister şehir sokakları ister açık yollar olsun, mevcut ortam için en uygun enerji verimliliği stratejisini sağlayan, farklı sürüş senaryolarına uyum sağlayabilen üstün performanslı bir hibrit elektrik sistemine sahip. Bu, güç üretimini ve enerji tasarrufunu mükemmel bir şekilde dengeliyor ve her yolculuğu daha da keyifli kılıyor.