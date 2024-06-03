Chery'nin 1.000 km menzilli elektrikli sedanı Arrizo 8 Phev Türkiye'ye geliyor
Tiggo 7 ve Tiggo 8 serisi SUV'larıyla Türkiye'deki SUV piyasasına damgasını vuran Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery, şimdi de 1.000 KM'lik menzilli yeni sedan modeli Arrizo 8 Phev ile eni enerji dönemine damgasını vurmaya hazırlanıyor.
Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri arasında yerini alan Chery, yeni nesil modelleriyle Türkiye’nin yenilikçi ve çevre dostu ulaşım pazarının öncü markaları arasında yer alıyor. Markanın yeni enerji segmentindeki amiral gemisi olarak öne çıkan ARRIZO 8 PHEV, Chery’nin çevreyi korumaya olan bağlılığını ve yeni enerji araçlarındaki teknik becerisini gözler önüne seriyor.
Chery’nin “daha çevre dostu bir gelecek” vizyonunu ortaya koyan ARRIZO 8 PHEV, zarif tasarımıyla gelişmiş güç aktarma sistemleri ve akıllı teknolojinin mükemmel bir birleşimi olarak dikkat çekiyor.
Performans ve verimlilikte yeni standartlar belirleyen ARRIZO 8 PHEV, özel hibrit motoru ve özel hibrit şanzımana sahip motor sistemini, gelişmiş bir batarya ve elektronik kontrol sistemiyle bir araya getirerek en güncel teknolojinin sınırlarını zorluyor. ARIZZO 8’in kaputunun altında yer alan beşinci nesil 1.5 litrelik turbo beslemeli motor, 105 kW güç ve 215 nm maksimum tork sağlayabiliyor. Böylece yeni enerji çağının performans ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebiliyor. ARRIZO 8 PHEV sunmuş olduğu üstün performansa rağmen gelişmiş yakıt ekonomisi, yüzde 44,5 ile maksimum termal verimliliği ve son derece düşük yakıt tüketimi gibi dikkat çekici yeteneklere sahip.
ARRIZO 8 PHEV, daha yüksek çekiş gücü, daha yumuşak vites geçişleri ve üstün sürüş deneyimi sunan üçüncü nesil DHT150 şanzıman sistemi ile donatılıyor. Tek oranlı tasarımı ile 2. ve 3. vitesler arasındaki sarsıntıyı ortadan kaldırarak her zaman hızlı vites değişimi ve yumuşak bir hızlanma etkisi sağlıyor. Sistem ayrıca araç hızlı tepki süreleri sağlayan entegre yazılım tasarımına sahip bir dört çekirdekli MCU kullanıyor. ARRIZO 8 PHEV, ister şehir sokakları ister açık yollar olsun, mevcut ortam için en uygun enerji verimliliği stratejisini sağlayan, farklı sürüş senaryolarına uyum sağlayabilen üstün performanslı bir hibrit elektrik sistemine sahip. Bu, güç üretimini ve enerji tasarrufunu mükemmel bir şekilde dengeliyor ve her yolculuğu daha da keyifli kılıyor.