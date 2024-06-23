Chery'nin 1.000 km menzilli elektrikli sedanı Arrizo 8 Phev Türkiye'ye geliyor

ARRIZO 8 PHEV derin, keskin farları ve dikkat çekici sis lambası tasarımıyla dinamik ve şık bir ön cephe görünümü sergiliyor. Bu unsurlar sadece daha iyi bir görüş sunmakla kalmıyor, aynı zamanda aracın görünümüne ek bir cazibe katıyor. Modelin ön ızgarası ise görsel genişliğini artırarak yolda güçlü bir duruş sağlıyor. ARRIZO 8 PHEV, özellikle önde başlayan ve pürüzsüz bir şekilde arkaya doğru akarak ritmik bir hareket hissi yaratan tavan çizgisiyle son derece akıcı ve aerodinamik bir tasarım ortaya koyuyor.