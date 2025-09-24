Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de
lideri Chery, sportif tarz ve premium teknoloji sunan TIGGO7 PRO MAX Black Edition’ı Türkiye’de satışa sundu.
Çinli otomotiv devi Chery, SUV sınıfında konfor ve güvenlik arayan ailelerin tercihi TIGGO7 PRO MAX’in sıradanlığa meydan okuyan ve siyahın tüm estetiğini sunan Black Edition donanımlı versiyonunu Türkiye’ye getirdi.
Sınırlı sayıda üretilen bu özel versiyon, dış tasarımda öne çıkan “Siyah Artemis” rengindeki özel kaplamasıyla gelişmiş akıllı teknolojiyi güçlü performansla buluşturuyor. Bu özel model yükseltmesi, sportif tasarımla premium zarafetin birleşimini bir üst seviyeye taşıyor.
Yeni TIGGO7 PRO MAX Black Edition, minimalist tasarım görselliği ile bireysel cesaretin kusursuz dengesini ortaya koyuyor. Modele özgü Siyah Artemis rengi derinlik ve yenilikçi bir duruş sergileyerek gizemli bir zarafet atmosferi yaratıyor. Kristal kesim LED farlar ise son dokunuşu yaparak yolu aydınlatırken ön tasarıma keskin, yüksek teknolojiye sahip bir görünüm kazandırıyor. Tasarımcılar, Siyah Artemis rengini dış tasarımdaki dokuz ana unsura uygulayarak kusursuz bir premium estetik oluşturdu. Chery logosu da dahil olmak üzere siyah ön ızgara aracın güçlü duruşunu vurgularken, siyah tavan çıtaları “yüzen tavan çizgisi” tasarımıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. Pencere ve kapı çıtaları ise zarif hatları belirginleştiriyor. Modelin profilinde ise 19 inçlik parlak siyah alaşım jantlar ve siyah yan basamaklar dinamik ve sportif karakteri güçlendiriyor. Yan aynaların altındaki siyah paneller, ön tampon ızgaralarındaki ince koyu renkli detaylar ve arka kısımda sportif enerjiyi artıran siyah-kırmızı spoyler kaplaması tasarımı tamamlayan ayrıntılar arasında. Tüm bu özenle işlenmiş unsurlar bir araya gelerek her yerde dikkatleri üzerine çeken premium bir siyah estetik sunuyor.
TIGGO7 PRO MAX Black Edition’ın premium zarafeti kabin içinde de devam ediyor. Spor hatlara sahip suni deri koltuklar, ince işçiliğiyle yolcuları sararak hem uzun yolculuklarda konfor hem de üstün destek sağlıyor. İç mekânın merkezinde, kristal kesim elmas vites kolu mücevher benzeri bir odak noktası oluşturuyor ve detaylara verilen titiz özeni sergiliyor. Üst bölümdeki 1,1 metrekarelik geniş panoramik cam tavan (anti-pinch korumalı) kabine doğal ışık doldurarak ferah ve açık bir atmosfer yaratıyor. 64 renkli kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma sistemi her ortam için mükemmel bir ruh hali yaratırken, Sony premium ses sistemi konser kalitesinde ses deneyimi sunuyor. Tüm bu unsurlar, her yolculuğu gerçekten kapsayıcı bir lüks deneyimine dönüştürüyor.