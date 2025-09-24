Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de

Yeni TIGGO7 PRO MAX Black Edition, minimalist tasarım görselliği ile bireysel cesaretin kusursuz dengesini ortaya koyuyor. Modele özgü Siyah Artemis rengi derinlik ve yenilikçi bir duruş sergileyerek gizemli bir zarafet atmosferi yaratıyor. Kristal kesim LED farlar ise son dokunuşu yaparak yolu aydınlatırken ön tasarıma keskin, yüksek teknolojiye sahip bir görünüm kazandırıyor. Tasarımcılar, Siyah Artemis rengini dış tasarımdaki dokuz ana unsura uygulayarak kusursuz bir premium estetik oluşturdu. Chery logosu da dahil olmak üzere siyah ön ızgara aracın güçlü duruşunu vurgularken, siyah tavan çıtaları “yüzen tavan çizgisi” tasarımıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. Pencere ve kapı çıtaları ise zarif hatları belirginleştiriyor. Modelin profilinde ise 19 inçlik parlak siyah alaşım jantlar ve siyah yan basamaklar dinamik ve sportif karakteri güçlendiriyor. Yan aynaların altındaki siyah paneller, ön tampon ızgaralarındaki ince koyu renkli detaylar ve arka kısımda sportif enerjiyi artıran siyah-kırmızı spoyler kaplaması tasarımı tamamlayan ayrıntılar arasında. Tüm bu özenle işlenmiş unsurlar bir araya gelerek her yerde dikkatleri üzerine çeken premium bir siyah estetik sunuyor.