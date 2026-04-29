Chery'nin yeni SUV'u OMODA 4 üretim bandından indi,

Chery Uluslararası İş Zirvesi (IBS) kapsamında açıklanan yeni yol haritası, markanın sadece üç yıl gibi kısa bir sürede 69 pazara giriş yapması ve 1.364 showroom kurmasıyla gelen başarısını taçlandırıyor. Ortalama her 16 günde bir yeni bir pazara giren OMODA & JAECOO, dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri olma unvanını koruyor.