Chery'nin yeni SUV'u OMODA 4 üretim bandından indi,
Otomotiv dünyasının yükselen yıldızı OMODA & JAECOO, küresel büyüme stratejisinde vites artırdı. Chery Uluslararası İş Zirvesi kapsamında duyurulan "Milyondan Yıllık Bir Milyona" stratejisiyle marka, üç yılda ulaştığı 1 milyonluk kümülatif satış başarısını, 2027 itibarıyla yıllık 1 milyon adetlik satış hedefine taşımayı planlıyor. Bu dev adımın en taze temsilcisi olan yeni OMODA 4 ise Çin’de düzenlenen törenle üretim bandından indi.
Genç kuşak otomobil tutkunlarının radarına giren OMODA & JAECOO, küresel pazarda "vites büyüterek" yeni bir faza geçtiğini duyurdu. Marka, önümüzdeki 3 yıl içinde satış adetlerini katlayarak yıllık 1 milyon sınırını aşmayı hedefliyor.
Chery Uluslararası İş Zirvesi (IBS) kapsamında açıklanan yeni yol haritası, markanın sadece üç yıl gibi kısa bir sürede 69 pazara giriş yapması ve 1.364 showroom kurmasıyla gelen başarısını taçlandırıyor. Ortalama her 16 günde bir yeni bir pazara giren OMODA & JAECOO, dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri olma unvanını koruyor.
Strateji lansmanının en heyecan verici anı, yeni OMODA 4’ün üretim bandından çıkış töreni oldu. Riot Games’in üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı törenle tanıtılan araç, markanın genç odaklı tasarım dilini ve teknolojik gücünü simgeliyor. A0 segment SUV kategorisinde OMODA 5 ile dünya liderliğine oynayan marka, OMODA 4 ile bu iddiayı geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor.
Lansmanda sergilenen VPD (Valet Parking Driver) teknolojisi katılımcılardan tam not aldı. Araçların el hareketiyle park etmesi, tek dokunuşla uzaktan çağrılması ve çıkmaz sokak gibi zorlu senaryolarda sergilediği otonom performans, markanın akıllı sürüş teknolojilerindeki rekabet gücünü kanıtladı.