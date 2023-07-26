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  4. Çin'in elektrikli SUV'u Türkiye'de! Fiyatını gören dönüp bir daha baktı

Çin'in elektrikli SUV'u Türkiye'de! Fiyatını gören dönüp bir daha baktı

Çinli elektrikli otomobil markası Voyah Free modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı.

Çin'in elektrikli SUV'u Türkiye'de! Fiyatını gören dönüp bir daha baktı - Resim: 1

Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, Free modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu. 

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Çin'in elektrikli SUV'u Türkiye'de! Fiyatını gören dönüp bir daha baktı - Resim: 2

Otomobil Türkiye’ye ilk aşamada yaklaşık 5 metre uzunluğundaki premium elektrikli SUV modeli Free ile giriş yaptı. 

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Çin'in elektrikli SUV'u Türkiye'de! Fiyatını gören dönüp bir daha baktı - Resim: 3

Voyah Free, 20 inçlik jantların üzerinde dev cüsseye sahip...

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Çin'in elektrikli SUV'u Türkiye'de! Fiyatını gören dönüp bir daha baktı - Resim: 4

5 kişilik iç mekanda kademesiz ambiyans aydınlatma renkleri, parfüm desteği, ileri seviyede filtrelenen klima, masaj fonksiyonlu koltuklar ve daha birçok donanımla araç dikkat çekiyor.

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