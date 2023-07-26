Çin'in elektrikli SUV'u Türkiye'de! Fiyatını gören dönüp bir daha baktı
Çinli elektrikli otomobil markası Voyah Free modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı.
Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, Free modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu.
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Otomobil Türkiye’ye ilk aşamada yaklaşık 5 metre uzunluğundaki premium elektrikli SUV modeli Free ile giriş yaptı.
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Voyah Free, 20 inçlik jantların üzerinde dev cüsseye sahip...
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5 kişilik iç mekanda kademesiz ambiyans aydınlatma renkleri, parfüm desteği, ileri seviyede filtrelenen klima, masaj fonksiyonlu koltuklar ve daha birçok donanımla araç dikkat çekiyor.
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