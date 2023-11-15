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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Hozon, Türkiye'de satışlara başlıyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Hozon Auto, Türkiye pazarına giriyor. Şirket, ilk olarak Neta U modelini satışa sunacak.

Kaynak: Haber3.com
Çinli elektrikli otomobil üreticisi Hozon, Türkiye'de satışlara başlıyor - Resim: 1

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Hozon Auto, Türkiye pazarına giriyor. Resmi lansmanın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. 

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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Hozon, Türkiye'de satışlara başlıyor - Resim: 2

NETA U TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK

Hozon, ilk olarak Neta U SUV modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. 

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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Hozon, Türkiye'de satışlara başlıyor - Resim: 3

420 KM'YE VARAN MENZİL

163 beygir güç üretebilen tek bir elektrik motoruyla donatılan Neta U, yaklaşık olarak 420 kilometre menzile sahip. 0'dan 100'e 9.5 saniyede ulaşabiliyor. 

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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Hozon, Türkiye'de satışlara başlıyor - Resim: 4

NETA U TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Çin'de vergisiz fiyatı 16.100 Dolar olan Neta U'nun Türkiye satış fiyatı 1 milyon 400 bin lira bandında olması bekleniyor. 

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