Çinliler yine yaptı yapacağını! İşte karşınızda dünyanın en hızlı kamyonu
Çinli otomotiv devi Dongfeng Motor, Bugatti Hyper Truck adını verdiği bir kamyon tasarladı. Kamyonun tasarımı ve özellikleri şaşkına çevirdi.
Fransız otomobil üreticisi Bugatti, daha çok hızlı hiper otomobilleriyle tanınıyor.
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Öyle ki şirket, dört basamaklı beygir güçlerine ulaşan ve hayal etmesi zor derecede yüksek hızlara sahip otomobillerle bugüne kadar birçok kez hız rekorlarıyla gündeme geldi.
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Peki, Bugatti ateşli modeller yerine kamyon üretseydi nasıl olurdu? Çin merkezli Dongfeng Motor şirketinden tasarımcı Prathyush Devadas, Hyper Truck konsepti ile Bugatti markalı bir kamyon hayal etti.
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Devadas, Bugatti'nin C-Line çizgisinden esinlenerek kamyonun ön tarafını 'C' şeklinde tasarladı. Kamyonun kabini, C şeklindeki bölümün içinde asılı duruyor gibi görünüyor. Ayrıca ön tarafta yarış otomobillerini andıran bir tampon yer alıyor.
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