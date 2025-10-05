Citroen C5 Aircross yenilendi: Yeni Citroen C5 Aircross artık 'si elektrikli 3 farklı motora sahip

Citroën, yeni C5 Aircross ile ürün gamını iki yıldan kısa bir sürede tamamen yeniledi. Citroën, geniş hacimli SUV modeli yeni C5 Aircross’u kasım ayında Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Markanın yeni amiral gemisi olan C5 Aircross, her biri özgün ve aynı temel değerlere bağlı bir model yelpazesi ile markanın bilgi birikimini en iyi şekilde temsil ediyor. Kendi segmentinde her bir model; ulaşılabilir, çok yönlü, farklı enerji türleri arasında seçim özgürlüğü sunan ve aynı zamanda güçlü bir kimliğe, belirgin bir konfora ve yüksek kullanıcı dostu özelliklere sahip ürünler. Citroën, yeni C5 Aircross ile Türkiye’de önemli bir segment olan C-SUV pazarını yeni bir boyuta taşıyor. Etkileyici özelliklere sahip bu yeni model, 2024 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan C5 Aircross Concept'in tüm vaatlerini yerine getiriyor. İkinci nesil C5 Aircross, her açıdan ileriye doğru atılmış bir adımı temsil ederken bu segmentteki müşterilerin beklentilerine akıllı ve kapsamlı bir yanıt sunuyor. Yeni C5 Aircross’un güçlü ve kaslı tasarımı, ince ve aerodinamik çözümler de içeriyor. Modelin sunduğu konfor C-SUV'lar arasında yeni bir standart belirliyor; motor seçeneği ne olursa olsun her zaman ferah yaşama alanı ve geniş bir bagaj sunan kabiniyle maksimum konfor vadediyor. Yeni C5 Aircross, Citroën Matrix LED ön farları sayesinde yolculuklarınızı hem daha konforlu hem de daha güvenli bir hale getiriyor. Yeni C5 Aircross, Fransa'da geliştirildi ve Citroën'in Rennes fabrikasında üretiliyor.