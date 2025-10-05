Citroen C5 Aircross yenilendi: Yeni Citroen C5 Aircross artık 'si elektrikli 3 farklı motora sahip
Citroën sevilen SUV modeli C5 Aircross'un ikinci nesil modelini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross hem içten yanmalı hem hybrid hem de yüzde 100 elektrikli olmak üzere 3 farklı motor tipiyle yollara çıkacak..
Citroën, yeni C5 Aircross ile ürün gamını iki yıldan kısa bir sürede tamamen yeniledi. Citroën, geniş hacimli SUV modeli yeni C5 Aircross’u kasım ayında Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Markanın yeni amiral gemisi olan C5 Aircross, her biri özgün ve aynı temel değerlere bağlı bir model yelpazesi ile markanın bilgi birikimini en iyi şekilde temsil ediyor. Kendi segmentinde her bir model; ulaşılabilir, çok yönlü, farklı enerji türleri arasında seçim özgürlüğü sunan ve aynı zamanda güçlü bir kimliğe, belirgin bir konfora ve yüksek kullanıcı dostu özelliklere sahip ürünler. Citroën, yeni C5 Aircross ile Türkiye’de önemli bir segment olan C-SUV pazarını yeni bir boyuta taşıyor. Etkileyici özelliklere sahip bu yeni model, 2024 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan C5 Aircross Concept'in tüm vaatlerini yerine getiriyor. İkinci nesil C5 Aircross, her açıdan ileriye doğru atılmış bir adımı temsil ederken bu segmentteki müşterilerin beklentilerine akıllı ve kapsamlı bir yanıt sunuyor. Yeni C5 Aircross’un güçlü ve kaslı tasarımı, ince ve aerodinamik çözümler de içeriyor. Modelin sunduğu konfor C-SUV'lar arasında yeni bir standart belirliyor; motor seçeneği ne olursa olsun her zaman ferah yaşama alanı ve geniş bir bagaj sunan kabiniyle maksimum konfor vadediyor. Yeni C5 Aircross, Citroën Matrix LED ön farları sayesinde yolculuklarınızı hem daha konforlu hem de daha güvenli bir hale getiriyor. Yeni C5 Aircross, Fransa'da geliştirildi ve Citroën'in Rennes fabrikasında üretiliyor.
Yeni C5 Aircross, yolda güçlü bir duruşa sahip tasarımı, optimize edilmiş aerodinamik yapısı ve geniş iç mekânı ile öne çıkıyor. Citroën tasarımcıları, yeni C5 Aircross'un her parçasını hem tasarımı hem de verimliliği optimize etme hedefiyle tasarladı. Yeni C5 Aircross, önceki daha yuvarlak hatlı profilinden uzaklaşarak Citroën'in yeni tasarım dilinin güçlü ve keskin hatlarını benimsiyor. STLA Medium platformu sayesinde C5 Aircross'un yüksekliği 1,66 metre olarak kalıyor. Böylece daha iyi hava akışı sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda iç mekân hacmini artırıyor ve bu arada 200 mm yerden yüksekliği de koruyor. Önceki nesilde 0,84 olan sürtünme katsayısı (Cd) değeri, 0,75 ile önemli bir gelişme kaydetmiş durumda. Bu gelişim müşterilere kazanım sağlıyor ve yakıt tüketimine olumlu etki ediyor. Citroën, Stellantis STLA-Medium platformunun kazanımları sayesinde yeni C5 Aircross mükemmel bir denge kazanırken, aynı zamanda oldukça cömert boyutlar ortaya koyuyor: 4.652 mm uzunluk (+150 mm) ve 1.902 mm genişlik (+50mm). Aks mesafesi, önceki C5 Aircross ile kıyaslandığında 60 mm artarak 2.784 mm'ye ulaşıyor. Bu artışın neredeyse tamamı arka koltuk yolcularının diz mesafesine yansıyor. Bu platform tasarım açısından Citroën'de bir ilk olan 20 inçe kadar jantlarla birlikte 740 mm (+20 mm) tekerlek çevresi sağlıyor. Bu jantlar, otomobilin yan cephe tasarımına ekstra güç katıyor. Yeni C5 Aircross'ta renkli klipsler yer alıyor ve bunlar en güncel Citroën modellerinin tasarım imzası niteliğinde.
Citroën, yeni C5 Aircross ile pazardaki en konforlu elektrikli C segment aile tipi SUV modeli sunuyor. C5 Aircross'un iç mekanı, yolcuların ve sürücünün hayatını olabildiğince kolaylaştırarak, kendilerini iyi hissedecekleri bir atmosfer yaratmayı amaçlayan Citroën'in C-Zen Lounge mimarisi prensiplerine göre tasarlandı. Yeni Citroën C5 Aircross'ta yolcular sanki bir oturma odasında oturuyormuş gibi hissediyor. Citroën'in ‘Kanepe Tasarımı’, uzun ve yatay bir ön konsol olup, ev ortamı hissinde bir tasarıma sahip. Ön konsolun alt kısmı, kapı panellerine ve koltuklara kadar uzanan oldukça yumuşak ve kaliteli bir kumaş malzemeyle kaplı olup gerçek bir kozadaki gibi homojen ve konforlu bir atmosfer yaratıyor. Bir diğer dikkat çeken unsur ise ön konsolda ve koltuklarda yer alan renkli detaylar. Bunlar, aracın dış görünümüne gönderme olarak, aracın dış kısmındaki renkli klipsleri anımsatıyor. Yeni Citroën Advanced Comfort® koltuklar, C5 Aircross'taki konforun en önemli unsurlarından biri. Citroën araştırmalarının ve diğer Citroën modelleriyle kazanılan deneyimin yansıması olan yeni C5 Aircross'taki Citroën Advanced Comfort® koltuklar, benzeri görülmemiş bir konfor seviyesi sunuyor. 10 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar, ısıtma, soğutma ve beş programlı masaj işlevi ile en üst düzeyde konfor sağlıyor. Aracın arkasında oturan yolcular da Citroën Advanced Comfort®'un tüm özelliklerinden yararlanıyor. Buna yüksek kaliteli koltuklar da dahil. Özellikle uzun yolculuklarda optimum konfor için arka koltuk sırtları 21 ile 33 arasında eğim ayarına sahip. Ayrıca üst donanım seviyelerinde arka koltuklar için ısıtma özelliği de sunuluyor.
Yeni C5 Aircross’un üstün konfor özelliklerinin bir diğer önemli unsuru da yol bozukluklarını başarıyla sönümleyen ve araca “uçan halı” hissi veren Progressive Hydraulic Cushions® süspansiyon sistemi. Tekerleklerin yol yüzeyi ile optimum temasını sağlayan bu sistem, mükemmel sürüş konforu sağlarken aynı zamanda yüksek sürüş keyfi de sunuyor. Bu süspansiyon tasarımı, bozuk yol yüzeylerinde yapılan sürüşlerde gövdenin daha stabil kalması için gereken sönümleme seviyesinden ödün vermeden küçük tümseklerde daha pürüzsüz ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Diğer taraftan sistem, hareketin son noktasına yaklaştığında hareketi kademeli olarak yavaşlatıyor. Geleneksel amortisörlerin enerjiyi emen ve bunun bir kısmını darbe şeklinde serbest bırakarak konforu azaltan mekanik sisteminden farklı olarak, kademeli hidrolik amortisör enerjiyi emiyor ve dağıtıyor. Yeni C5 Aircross’a sürüş pozisyonu ergonomisini optimize etmek için en ileri teknolojiler entegre edildi. Bu da net ve ilgi çekici grafiklere sahip dijital ekranlar üzerinden sürücünün tüm bilgilere kolaylıkla ulaşmasını sağlayarak daha konforlu ve ergonomik bir sürüş sunuyor. Yeni Citroën C5 Aircross, Stellantis'in bugüne kadar sunduğu en büyük merkezi HD dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran, heyecan verici dikey şelale tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor.