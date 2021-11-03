Citroën’den 0 faizli kredi ve nakit indirimi ile kaçırılmayacak Kasım kampanyaları

Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroën C4 ise 265 bin TL’den başlayan dikkat çekici fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroën C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 55 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi fırsatıyla Kasım ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.