Citroën’den 0 faizli kredi ve nakit indirimi ile kaçırılmayacak Kasım kampanyaları
Citroën, Kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle benzersiz satın alma koşulları sunuyor.
Citroën C3 modeli ise 60 bin TL için 12 aya varan vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 202 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Donanım seçeneklerine Kasım ayı itibariyle bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, otomatik vitesli Feel donanım seçeneği ile 265 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.
Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroën C4 ise 265 bin TL’den başlayan dikkat çekici fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroën C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 55 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi fırsatıyla Kasım ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.
Citroën’in Kasım ayında da sunduğu avantajlı kampanyaları dikkat çekiyor Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 15 bin TL’ye kadar indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 455 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.