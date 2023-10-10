Citroen'den ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye

Sıfır otomobilde kampanya yarışı kızıştı. Citroen, ekim ayına özel ezber bozan bir kampanyaya imza attı. Marka, Citroen C4 X ve elektrikli C4 X modelinde kredi ve takas desteğinin yanında 25 bin TL'lik yakıt hediye ediyor. Kampanyada C4 X için 250 bin TL 12 ay %1.99 faiz ve 50 bin TL takas desteği sunuluyor. Elektrikli C4 X modeli için faiz oranı %1.75'e düşüyor. İşte Citroen ekim fiyat listesi...