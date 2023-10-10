Citroen'den ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye
Citroen, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. Sıfır otomobilde faiz ve takas desteğinin yanı sıra 25 bin TL'lik yakıt hediye edileceği belirtildi.
Sıfır otomobilde kampanya yarışı kızıştı. Citroen, ekim ayına özel ezber bozan bir kampanyaya imza attı. Marka, Citroen C4 X ve elektrikli C4 X modelinde kredi ve takas desteğinin yanında 25 bin TL'lik yakıt hediye ediyor. Kampanyada C4 X için 250 bin TL 12 ay %1.99 faiz ve 50 bin TL takas desteği sunuluyor. Elektrikli C4 X modeli için faiz oranı %1.75'e düşüyor. İşte Citroen ekim fiyat listesi...
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CİTROEN EKİM 2023 FİYATLARI
Citroen C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel
Satış fiyatı: 1.182.300 TL
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Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold
Satış fiyatı:1.319.300 TL
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Citroen C4 X 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold
Satış fiyatı: 1.375.100 TL
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